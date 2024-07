Karolina Korwin Piotrowska znów ostro oceniła karierę Edyty Górniak. Dziennikarka specjalnie dla magazynu "Party" przygotowała wraz z Alkiem Rogozińskim podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego roku w polskim show-biznesie. Wśród nich nie mogło zabraknąć jubileuszowej trasy koncertowej diwy, w którą ruszyła po 16 latach!

Dziennikarka TVN Style nie rozumie fenomenu Edyty Górniak. Uważa, że na polskiej scenie jest o wiele więcej ciekawszych artystów, niż ona - m.in. Dawid Podsiadło czy Kortez:

Nie rozumiem fenomenu szaleńczej popularności Edyty Górniak na łamach rozkochanej w niej namiętnie prasy kolorowej. Dla mnie rok 2015 był rokiem Mikromusic, Podsiadły, Skubasa, The Dumplings, Taco Hemingwaya i Korteza czy Pablopavo z cudowną płytą „Wir”. Nawet Sarsa i Dawid Kwiatkowski wywołali więcej wrażeń muzycznych niż Górniak, którą rozliczają głównie z tego, co zrobił jej syn albo były już mąż, a także z tego, co ma na sobie i za ile. Zmiana pokoleniowa na scenie muzycznej jest już faktem, może czas to zauważyć? - zastanawia się dziennikarka