Ostatnie kilka tygodni to był trudny czas dla Edyty Górniak. Gwiazda najpierw wylądowała w szpitalu w Nowym Jorku, a później leczyła się w Warszawie. Z powodu choroby musiała przełożyć koncert w Płocku. Fani nie mieli do niej żalu, bo zależało im na tym, żeby diwa wróciła do formy! Już 26 września Edyta wystąpi w Płocku. W przygotowaniach do koncertu pomagał jej Allan.

Reklama

Allan bardzo przestraszył się, gdy jego mama wylądowała w szpitalu. Teraz chce być przy niej cały czas. W tym tygodniu był z nią na próbach z tancerzami i pomagał mamie wybrać najlepszych z nich. Później był z nią na próbach muzycznych, a już jutro jedzie z nią na koncert do Płocka. Dzięki temu, że koncerty odbywają się w weekend, Allan może być na nich z mamą i kibicować jej. To dla niej bardzo ważne. Czuje się pewniej na scenie, gdy wie, że Allan czeka na nią za kulisami - zdradza nam osoba z otoczenia gwiazdy.

Trasa koncertowa Edyty Górniak Love 2 Love

Edyta Górniak w najbliższym miesiącach zagra koncerty w największych polskich miastach. Odwiedzi m.in. Poznań, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz o Kraków. W Płocku zaśpiewa z Glacą z zespołu Sweet Noise oraz z Moniką Kuszyńską. Na kolejnych koncertach pojawią się nowi goście m.in. Mietek Szcześniak i Edyta Bartosiewicz.

Zobacz: Edyta Górniak popłakała się w "Pytaniu na śniadanie". Dlaczego?

Zobacz także