Debiutancka płyta Dawida Podsiadło jest bez wątpienia jednym z największych wydarzeń na naszym rynku muzycznym. Jednak nikt chyba nie spodziewał się, że krążek "Comfort and Happiness" odniesie taki sukces i to już w pierwszym tygodniu. Płyta w przeciągu kilku dni pokryła się złotem, a sklepy muzyczne muszą u wydawcy domawiać kolejne egzemplarze wydawnictwa. Zobacz: Płyta Podsiadło bije rekordy sprzedaży - album roku?

Sukcesowi Dawida postanowiła bliżej przyjrzeć się Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka w swoim felietonie dla magazynu "Party" nie szczędzi komplementów młodemu wokaliście.

- Kiedy Dawid Podsiadło wygrał "X-Factor" byłam niemal pewna, że show-biznes, który takich zagubionych chłopców zjada na śniadanie, przegryzie go i wypluje. Myliłam się. Podsiadło, który do programu startował dwukrotnie, wykazując się ambicją, zaskoczył wszystkich - napisała Karolina. Ten zamknięty w sobie, będący antytezą "kiczu made in Poland" chłopak nie zrobił z siebie medialnego kretyna i tym trafił do odbiorców idealnie. Jest z pokolenia, które celebrytyzmem gardzi, bo wie, jak z niego łatwo dzisiaj przy pomocy agencji reklamowych i paru zaprzyjaźnionych dziennikarek z prasy "people" zrobić gwiazdę bankietów - dodaje.