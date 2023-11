Na gospodarstwie Waldemara z "Rolnik szuka żony" doszło do dość niezręcznej sytuacji. Okazało się, że rolnik utrzymuje kontakt z kobietą spoza programu, z którą po interwencji produkcji postanowił się skontaktować i zakończyć ich relację. Uczestnik miłosnego show następnie postanowił opowiedzieć o całej sprawie swoim kandydatkom, zapewniając je, że to one i program są dla niego najważniejsze. Widzom programu nie spodobało się jednak to, w jaki sposób rolnik przeprowadził tę rozmowę i twierdzą, że nie do końca był z nimi szczery.

Waldemar "Rolnik szuka żony" podpadł widzom. O co poszło?

Program "Rolnik szuka żony" cieszy się ogromną popularność, a widzowie przeżywają emocje razem z jego uczestnikami. W ostatnich odcinkach dużo się działo u Waldemara, gdy się okazało, że ten utrzymuje kontakt z kobietą spoza programu. Rolnik zadzwonił do kobiety, by definitywnie zakończyć ich relacje, ale podczas rozmowy okazało się, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" ukrywał przed produkcją coś jeszcze. Tajemnicza kobieta podczas rozmowy telefonicznej wyznała, że rolnik przejechał pół Polski, żeby się z nią zobaczyć. Z rozmowy z kobietą wynikło, że mężczyzna zrobił jej wielkie nadzieje, a ona była zaskoczona jego nagłą decyzją o zakończeniu ich relacji.

Internauci byli oburzeni postawą Waldemara, który ukrył przed kandydatkami to, że spotkał się z tajemniczą kobietą. Niektórzy stwierdzili, że zrobił z siebie "bohatera", ponieważ wyznał, że chce być szczery ze swoimi kandydatkami, a tak naprawdę ukrył przed nimi istotne fakty. W mediach pojawiły się komentarze, że kobiety powinny od niego uciec.

Uciekajcie dziewczyny jak najdalej....On i szczerość ....

Niezły lawirant i gdzie ta szczerość, uczciwość ? Nie mówiąc dziewczynom, że z ową kobietą nawet się spotkał, wydał o sobie opinie

Jak pięknie z siebie zrobił bohatera i ta ,,okropna'' dziewczyna, co go kusiła do złego, a on przecież taki porządny, honorowy uczciwy

Ja na miejscu tych dziewczyn zostawiłabym lowelasa — piszą internauci.

A wy co myślicie o postawie Waldemara z "Rolnik szuka żony"? Czy kandydatki powinny od niego odejść po tym, jak ukrył, że utrzymuje kontakt z kobietą spoza programu?