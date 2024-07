W zeszłym tygodniu na sklepowych półkach pojawiła się debiutancka płyta Dawida Podsiadło "Comfort and Happiness". Jak już wcześniej informowaliśmy, krążek zwycięzcy drugiej edycji "X-Factora", po znakomitych recenzjach od takich autorytetów jak Kuba Wojewódzki czy Edyta Górniak, pierwszego dnia rozchodził się jak świeże bułeczki. Zobacz: Szok! Zabrakło w sklepach płyt Dawida Podsiadło

Reklama

Dobra passa wokalisty trwa nadal. Jak się okazało album Dawida trafił właśnie na szczyt zestawienia ogólnopolskiej listy OLiS, która monitoruje sprzedaż płyt. Oprócz tego wydawca Podsiadło firma Sony Music Poland poinformowała, że wydawnictwo "Comfort and Happiness" po tygodniu obecności na rynku pokryło się złotem, a tym samym znalazło ponad 15 tysięcy nabywców.

Jak tak dalej pójdzie, to album Dawida pod koniec miesiąca pokryje się platyną, a w dzisiejszych czasach to spory wyczyn. Przypomnijmy, że płytę promuje rewelacyjny i szybko wpadający w ucho singiel "Trójkąty i Kwadraty", do którego powstał innowacyjny, jak na polskie warunki klip. Zobacz: Klip Dawida Podsiadło "Trójkąty i kwadraty" - pierwsza taka produkcja w Polsce

Dawid Podsiadło o swojej płycie:

Zobacz także

Reklama

Tak Dawid Podsiadł pracował nad debiutancką płytą: