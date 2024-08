Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 rozpoczęły się 26 lipca i będą trwały do 11 sierpnia. Ku zaskoczeniu wielu osób na wydarzenie wybrał się jednej z najbardziej znanych polskich muzyków - Dawid Podsiadło. W ciągu ostatnich dni muzyk zasiadał m.in. na loży prasowej.

Dawid Podsiadło na początku trwania Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 założył sobie instagramowy profil, który nazwał: "igrzyskowyolimpijski". Konto aktualnie obserwuje 133 tysięcy followersów. Pojawiło się na nim siedem nagrań relacjonujących przebieg igrzysk, na które wybrał się muzyk. Zaledwie tydzień temu na profilu fani ujrzeli pierwszą relację Dawida Podsiadły z pobytu w Paryżu.

Dawid Podsiadło na Igrzyska Olimpijskie pojechał wraz z Eurosportem. W ciekawy, ale również żartobliwy sposób pokazywał sportowe wydarzenia, które odbywały się na jego oczach. Oczywiście nie zabrakło kibicowania Idze Świątek podczas meczu tenisa. Kolejne dni przynosiły coraz to nowsze relacje i zacięte kibicowanie reprezentantom Polski.

Dziś muzyk opublikował ostatnią już relację na social mediach, gdzie nie zabrakło poczucia humoru i ciekawostek np. dotyczących konstrukcji lotki do tenisa.

Ta piórowa lotka jest skonstruowana z 16 piór gęsi i najlepiej jak to są pióra z jednej gęsi. Wyobraźcie sobie... trochę jakby w różdżce Harry’ego Pottera i Voldemorta.

Ostatni odcinek, czas pożegnań, czas wzruszeń i podsumowań. Z czym się je badminton? Kto wygra mecz, gdy nasi siatkarze spotkają Włochów? Czy stół do tenisa stołowego to stół szwedzki? Ile kolorów może mieć hulahop? Ilu kół potrzeba by przejechać na rowerze niemal 160 kilometrów? Czy Sekwanie można zawrócić w głowie kijem, który nie zwrócił Wisły? Dziękuję za uwagę, Dawid

- napisał Dawid Podsiadło pod najnowszym nagraniem zamieszonym na Instagramie.