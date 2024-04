Karolina Gilon podczas relacji na InstaStories przekazała wspaniałe wieści. Prowadząca "Love Island" nie ukrywa swojego szczęścia! Karolina Gilon po powrocie z Hiszpanii, gdzie nagrywała dziewiątą edycję randkowego show, nagle zwróciła się do swoich fanów. Sprawdźcie, co się wydarzyło! Gwiazda ma powody do świętowania.

Karolina Gilon ma powód do radości

Na początku marca tego roku Karolina Gilon opublikowała romantyczny wpis i zwróciła się do Mateusza z "Love Island". Stało się wówczas jasne, że piękna gwiazda odnalazła swoje szczęście u boku byłego uczestnika randkowego show Telewizyjnej Czwórki. Dziś zakochani są nierozłączni i nawet kiedy Karolina Gilon przez kilka tygodni przebywała w Hiszpanii to Mateusz robił wszystko, żeby jak najczęściej ją odwiedzać. W miniony weekend zakończyła się jednak dziewiąta edycja "Love Island" a Karolina Gilon i Mateusz wrócili już do Polski. Internauci chętnie śledzą losy pary, a ostatnio mogli zobaczyć, że gwiazda ma prawdziwe powody do świętowania!

Karolina Gilon podczas relacji na InstaStories zwróciła się do fanów i ogłosiła swój sukces. Okazuje się bowiem, że w dwa miesiące przybyło jej naprawdę sporo obserwatorów na popularnym portalu społecznościowym! Prowadząca "Love Island" zwróciła się do nowych osób, które zaczęły obserwować ją na Instagramie:

Witam na pokładzie 20 tysięcy obserwatorów, którzy zaczęli mnie obserwować w ostatnich dwóch miesiącach. Woooow. Duuuużo Was. Mega. To tak jakby polajkowało mnie miasto Mrągowo. Zostańcie tu ze mną... będzie mi miło pochwaliła się gwiazda.

20 tysięcy obserwatorów w dwa miesiące to naprawdę świetny wynik! Oznacza to jedno, w tej chwili już ponad 560 tysięcy osób śledzi losy Karoliny Gilon za pośrednictwem Instagrama.

