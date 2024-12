Angelika Trochonowicz, znana jako Andziaks z mężem Luką regularnie dzielą się w mediach społecznościowych swoim życiem prywatnym, a ich córka Charlotte często pojawia się w ich materiałach, budząc zarówno podziw, jak i kontrowersje. Para niejednokrotnie spotykała się z krytyką za podejście do wychowania dziecka oraz promowanie luksusowego stylu życia, które ich zdaniem inspiruje innych, ale według krytyków może tworzyć nierealistyczne standardy​

Andziaks w ogniu krytyki

Andziaks w jednym ze swoich ostatnich youtubowych nagrań pochwaliła się wydarzeniem, kiedy to ona i jej bliscy wybrali się do restauracji i spotkali ze znajomymi, aby podarować sobie prezenty. Świąteczna atmosfera nie przyćmiła jednak przesadnego według obserwatorów prezentu, który influencerka podarowała 3-letniej dziewczynce. Dziecko dostało iPada, a w sieci aż zawrzało. Co się okazało, 3-latka Melisa na święta dostanie kolejny tablet, o czym poinformowała jej starsza siostra. Andziaks żartem nazwała dziewczynkę "ipadową dziewczynką".

Część obserwatorów zarzuciła influencerce promowanie nadmiernego konsumpcjonizmu. W mediach społecznościowych pojawiły się opinie krytykujące kupowanie drogich prezentów małym dzieciom, które według niektórych nie doceniają jeszcze tak kosztownych upominków.

Te dzieci gubią się w natłoku i ilości tych prezentów. Niedługo prezent nie czymś wyjątkowym i wyczekiwanym. Charlotka bardzo podobna do mamy Andzi.

Dostała IPADA a mamusia dalej wygrzebuje i jeszcze pyta 'o ci Mikołaj jeszcze kupił?' No bezczelność... Dziecko mniejsze niż Charlotte ,a taki prezent i komentarz, że na święta dostanie kolejnego a Charlotte dostała 'prezent typu zapchaj dziurę' -jak w tych świątecznych kalendarzach co niektórych...

Prawda jest taka, że dziś ogółem większość dzieci ma za dużo wszystkiego.. I naprawdę przestają się z tego wszystkiego cieszyć - pisano w komentarzach.

A wy co sądzicie o takim prezencie dla 3-letniego dziecka?

