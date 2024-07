Siostra Jakoba Kosela wystąpi w kolejnej edycji "Top Model". Okazuje się, że siostra finalisty 5. edycji programu TVN postanowiła pójść w ślady Jakoba i również chce zostać gwiazdą modelingu. Czy Julia Kosel, która razem z bratem wzięła udział w rodzinnej sesji fotograficznej w poprzedniej edycji programu, ma szansę na sukces? Party.pl zapytało o to Karolinę Gilon. Co modelka powiedziała o siostrze Jakoba?

Każdy, kto ma ochotę może iść do Top Model. Edycja w której ja byłam, była dowodem tego, że wcale nie trzeba być mega chudym, mega wysokim. Wygrał chłopak, który ma 1,80 w finale była dziewczyna, która ma 1,70 więc jeśli ktoś nie ma wzrostu, albo czegoś tam trochę brakuje to nie oznacza, że do Top Model nie może pójść. Dajmy jej szansę. Miałam okazję ją poznać, ponieważ była u nas na sesji rodzinnej, brała udział w zdjęciach razem z Jakobem. Bardzo ładna dziewczyna.