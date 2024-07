Karolina Gilon przytyła? Tak od niedawna rozpisują się portale. Na pewno Karolina Gilon nie utrzymała wagi, z jaką startowała w Top Model, ale modelka zdradziła, ile kilo przybrała na wadze i czy przeszkadza to jej w zawodzie?

Tak, straszne, nie dopinam się w swoje ubrania. Żartuję, jest wszystko ok. Jestem kobietą, która jak się rano budzi to nazbiera się trochę wody w organizmie, hormony, wiemy jak jest. A potem każdy patrząc na buzię mówi - "O przytyła". Po Top Model i teraz jest różnica maks trzy kilogramy. Wtedy byłam bardzo szczupła, więc te trzy kilogramy mogą być widoczne. Podziwiam te osoby, które trzy kilo zauważyły i to jeszcze w ciuchach - powiedziała Dzień Dobry TVN Karolina Gilon.