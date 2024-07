Karolina Ferenstein-Kraśko chwali swojego męża, Piotra Kraśkę! Za co? Bizneswoman ma bardzo duże wsparcie w ukochanym przy wychowaniu dzieci.

Niedawno na świat przyszło trzecie dziecko znanej pary, a Ferenstein-Kraśko poświęca córeczce bardzo dużo czasu. Okazuje się, że pomimo zawodowych zmian u Piotra Kraśki, nie zapomina on o tym, co jest w życiu najważniejsze. Nowa praca to nowe wyzwania, ale zaraz po wykonaniu obowiązków zawodowych dziennikarz pędzi do Karoliny Ferenstein-Kraśko i dzieci.

Okazuje się, że prowadzący "Dzień Dobry TVN" doskonale odnajduje się w nowych sytuacjach, a żona nie może się go nachwalić:

Młodszy syn był trochę zazdrosny, ale dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu mego męża, który przejął większość obowiązków, chłopcy nie czują się odtrąceni - powiedziała gwiazda w rozmowie z "Twoim Imperium".

Gratulujemy! Taki mąż to prawdziwy skarb.

Karolina Ferenstein-Kraśko chwali Piotra Kraśkę

Piotr Kraśko to przykładny ojciec!