Któż inny jak nie Karl Lagerfeld mógłby przeprowadzić wywiad z Karlem Lagerfeldem…? Z tego samego założenia wyszło Net-a-Porter, luksusowy sklep internetowy, który na wyłączność sprzedaje tańszą linię ubrań Karl by Karl Lagerfeld.

W ciągu niecałych 10 minut dowiadujemy się, że projektant nigdy nie jest zadowolony z siebie, co myśli na temat wszechobecnych modowych muz, a także to, czy…tanio się sprzedaje.

Zabawny wywiad spodoba się nie tylko fanom kunsztu designera, ale również jego przeciwników. Co jak co, ale Karla Lagerfelda należy cenić za dystans do własnej osoby.

Zachęcamy do obejrzenia i dowiedzenia się czegoś więcej o tej jakże intrygującej postaci współczesnego świata mody.

jm