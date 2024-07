Szykuje się gorący romans w Tańcu z Gwiazdami? Zaledwie kilka dni temu ruszyła 6.edycja tanecznego show Polsatu i jak się okazuje pomiędzy uczestnikami programu już nawiązują się bardzo bliskie relacje. O tym, że taniec zbliża ludzi wie z pewnością m.in. Klaudia Halejcio, która zakochała się w tanecznym partnerze Tomaszu Barańskim. Czy w najnowszej edycji również narodzi się miłość? Kamil Mokrzycki, który występuje w parze z Waleriją Żurawlewą, w rozmowie z Party.pl nie wykluczył takiej możliwości!

Szansę na taki romans w tym wypadku raczej nie ma, aczkolwiek między mną a Waleriją jest niesamowita nić sympatii, bardzo się lubimy i rzeczywiście taniec jest czymś niesamowitym bo on powoduje, że człowiek przełamuje pewne bariery fizyczne. Jednak taka bliskość cielesna drugiej osoby jest stymulująca, to jest jednak coś bardzo intymnego- przyznaje Kamil Mokrzycki. Myślę, że niejeden romans w tym programie ma szansę zaistnieć. Czy będę to ja i Walerija? Cóż ja mogę powiedzieć... nie wiadomo.