TVP szykuje nową ekranizację „Lalki” Bolesława Prusa, która już teraz wzbudza ogromne emocje. Produkcja powstanie równolegle jako film kinowy i serial, a zdjęcia ruszają w sierpniu 2025 roku. Właśnie ogłoszono nazwisko aktorki, która wcieli się w Izabelę Łęcką.

Znamy odtwórczynię roli Izabeli Łęckiej. Widzowie będą zaskoczeni

Kamila Urzędowska została oficjalnie ogłoszona jako odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej w nowej ekranizacji „Lalki” Bolesława Prusa. Aktorka znana m.in. z roli Jagny w „Chłopach”, pokonała inne kandydatki, w tym Emmę Giegżno. To właśnie Urzędowska – według producentów – idealnie oddaje złożoność postaci Łęckiej.

Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej – postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w ‘Lalce’. powiedziała aktorka w rozmowie z Onetem.

Aktorka zaznacza, że jej celem jest odświeżenie wizerunku literackiej bohaterki.

Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość, która pozwoli nam wszystkim na nowo spojrzeć na jej historię. dodała.

Nowa adaptacja jednej z najważniejszych powieści w polskim kanonie literackim wzbudza wiele emocji. Izabela Łęcka to postać, którą wcześniej grały legendarne aktorki: Beata Tyszkiewicz i Małgorzata Braunek. Teraz do tego grona dołącza Urzędowska, co może wzbudzić kontrowersje, ale i zainteresowanie widzów. Radosław Drabik, producent filmu i serialu, zdradził kulisy wyboru aktorki.

Z dumą ogłaszam główną aktorkę nowej ekranizacji Lalki. Podobnie jak w przypadku spełnionego marzenia o wspaniałym Wokulskim (Marcin Dorociński), już na etapie szkicowania projektu wyobraziłem sobie Kamilę Urzędowską jako idealną kandydatkę do roli Izabeli. oznajmił Drabik.

Producent podkreślił również, że decyzja była dobrze przemyślana.

Spotkaliśmy się z Kamilą po raz pierwszy prawie rok temu i — mając świadomość ogromnej presji oraz oczekiwań — zgodziliśmy się, że uczciwie i odpowiedzialnie przemyślimy ten pomysł oraz decyzję o współpracy przy tym projekcie. Mijały miesiące, przetrwaliśmy szum i spekulacje, które żywo poruszały miłośników książki, kinomanów, fanów wcześniejszych ekranizacji, a także samą branżę filmową. Udało się — i jestem przekonany, że to najlepsza decyzja wyznał.

Film i serial. Nowa odsłona klasyki

Projekt TVP będzie realizowany w dwóch formatach – jako pełnometrażowy film kinowy oraz serial telewizyjny. Reżyserem nowej „Lalki” jest Maciej Kawalski, a za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński jr. Zdjęcia do produkcji rozpoczną się w sierpniu 2025 roku. Premiera planowana jest na 2026.

W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński. Połączenie doświadczonego aktora i debiutującej w tej roli Urzędowskiej ma szansę stworzyć nową jakość na ekranie.

