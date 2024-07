Polska dziś wieczorem zagra z Portugalią na Euro 2016. Jeśli uda się wygrać ćwierćfinałowe starcie, nasza drużyna zagra w półfinałach. Jednak zanim do tego dojdzie, przed naszymi piłkarzami wielkie wyzwanie! Mecz z drużyną genialnego Cristiano Ronaldo! Wprawdzie słynny piłkarz nie pokazuje swojej najlepszej formy w tegorocznym turnieju, lecz nasi nie zapominają o jego ogromnym potencjalne. Na szczęście, nie boją się spotkać z boskim Cristiano na boisku. Kamil Grosicki już kilka dni temu ostrzegł kapitana portugalskiej drużyny przed meczem z Polakami.

W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" piłkarz potwierdza, że nie odpuści Cristiano Ronaldo, choć docenia jego wielki geniusz.

Bardzo go cenię i to coś fantastycznego, że zagram przeciwko niemu. Nawet te cieszynki po strzelonych golach, w których naśladowałem Ronaldo, wynikały z uznania dla jego klasy. Będę miał dodatkową motywację, grając przeciwko niemu. Chciałbym, żeby Ronaldo dowiedział się, kto to jest Grosicki i zapamiętał moje nazwisko - otrzega Grosicki.