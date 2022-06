Kamil Grosicki wyprawił córce komunię niczym wesele! Niestety, zaliczył wpadkę

Imprez na cześć naszych piłkarzy jest co niemiara. Tym razem w Opolu zorganizowano imprezę na cześć Kuby Błaszczykowsiego i Kamila Grosickiego . Odbyła się w klubie Kubatura, którego właścicielem jest Błaszczykowski. Nasi bohaterowie przyszli na event z żonami. Kuba z Agatą, a Kamil z Dominiką. Kuba Błaszczykowski bardzo elegancko się prezentował w garniturze, a jego żona w seksownej niebieskiej sukience. Szczegóły imprezy ujawniła na swoim profilu facebookowym TVP3 Opole. Według telewizji, w klubie spotkali się: rodzina, znajomi, wybrani fani Kuby, a także koledzy z kadry - jak Kamil Grosicki. W trakcie imprezy wywiad z bohaterem wieczoru przeprowadziła znana dziennikarka Małgorzata Domagalik. Całe spotkanie, jak podkreśla TVP3 Opole, miało charakter prywatny i odbyło się bez udziału mediów. Gwiazdą wieczoru była zaś Sylwia Grzeszczak, która zaśpiewała dla piłkarzy. Zobaczcie: Evening like this 😱❤️❤️❤️👑👑👑 #jestkotem#sylwiagrzeszczak#love#her A video posted by Dominika Grosicka (@dominikagrosicka) on Jul 5, 2016 at 10:07am PDT Kamil i Dominika Grosiccy potem tańczyli do... disco polo :) A nawet śpiewali hit Boys - Jesteś szalona ;). To musiała być dobra zabawa. Jestes szalona @dominikagrosicka ❤️😉 #wakacje #grosicki @marcin_miller_boys A video posted by Grosik⚽️Stade Rennais F.C.🇫🇷 (@kamilgrosicki10) on Jul 5, 2016 at 6:00pm PDT Zobacz także: Błaszczykowski popłakał się po powrocie do rodzinnych Truskolas! Dziękował żonie i kibicom WIDEO