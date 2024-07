Polska wygra z Portugalią na Euro 2016? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w najbliższy czwartek. Jeśli naszym piłkarzom uda się pokonać legendarną drużynę z Portugalii z genialnym Cristiano Ronaldo na czele, to będzie wielki sukces! Na szczęście są na to spore szanse, ponieważ nasi reprezentanci są w doskonałych humorach i optymistycznie patrzą na zbliżający się mecz. Nie brakuje im również bojowego nastroju!

Na Twitterze Kamila Grosickiego pojawił się wpis, zagrzewający do walki i... ostrzegający Cristiano Ronaldo przed czwartkowym starciem.

Cristiano, nadchodzimy! - napisał Grosicki na swoim profilu.

Cristiano Ronaldo słynie ze swojego geniuszu, jednak w czasie Euro 2016 nie idzie mu najlepiej. Na wszelkie niepowodzenia na boisku reaguje bardzo emocjonalnie. Czy wytrzyma nerwowo starcie z Polakami? Dowiemy się w czwartek. Tymczasem zachęcamy do udziału w naszej sondzie! Polska ma szansę na wygraną i udział w półfinale?

Kamil Grosicki wierzy w zwycięstwo naszej drużyny w meczu z Portugalią. Tak trzymać!

Uda się pokonać genialnego Cristiano Ronaldo?

Kapitanowi Portugalii nie idzie najlepiej w turnieju, więc jest spora szansa za zwycięstwo Polaków!