Kuba Wojewódzki pokazała na swoim Instagramie zdjęcie z Kamilem Durczokiem. Wojewódzki uwielbia prowokować i wzbudzać kontrowersje. W samej fotce nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie opis, który pojawił się w hashtagach do zdjęcia.

Pokaż mi swoich kumpli, a powiem Ci kim jesteś. Jeden wart drugiego. Zboczeńcy.

Wpis Wojewódzkiego zastanawia. Kamil Durczok od czasu słynnej afery z publikacjami magazynu "Wprost", w których oskarżono go o mobbing i molestowanie seksualne, bardzo rzadko pojawia się w mediach. Dziennikarz walczy o swoje dobre imię w sądzie. Post Kuby Wojewódzkiego może świadczyć o tym, że on podchodzi do całej sprawy z dużym dystansem i nadal nie przestał darzyć sympatią byłego kolegi ze stacji TVN. A może to nie wszystko...

Kamil Durczok w programie Kuby Wojewódzkiego?

Czy post Kuby Wojewódzkiego może być subtelną zapowiedzią, że Kamil Durczok już wkrótce zasiądzie na słynnych kanapach w programie showmana? Były szef "Faktów" stacji TVN niedawno w tajemniczy sposób zasugerował, że już wkrótce być może znów pojawi się na ekranach. Czy chodziło właśnie o udział w programie Kuby? Nie jest to wykluczone. Kamil Durczok w szczerej, pełnej dystansu i humoru rozmowie z Kubą Wojewódzkim to mógłby być prawdziwy hit! W roaście Kuby Wojewódzkiego nie zabrakło odniesień do Kamila Durczoka w kontekście jego rzekomego romansu z Anną Dereszowską. O tej sprawie mówiło się jeszcze wiele dni po emisji programu. Będziemy czuwać nad tematem i informować Was na bieżąco.

Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie z Kamilem Durczokiem.

Kamil Durczok pojawi się w programie Kuby Wojewódzkiego?