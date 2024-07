Kamil Durczok wraca do pracy w telewizji? Dziennikarz na Twitterze odpowiedział swoim fanom, którzy wciąż pytają go o to, kiedy znowu pojawi się na szklanym ekranie. Kamil Durczok, który świętował wczoraj swoje 48. urodziny zdradził, że już wkrótce znowu będzie występował w TV. Co były szef "Faktów" napisał w sieci?

Reklama

wszystkiego najlepszego Panie Kamilu, kiedy w końcu wraca Pan do TV???!!!- zapytał jeden z internautów. Maluczko, a ujrzycie mnie ;) - odpisał Kamil Durczok.

Wygląda więc na to, że po ponad roku przerwy pracy z mediach dziennikarz szykuje się do wielkiego powrotu. Przypomnijmy, że Kamil Durczok zniknął z życia publicznego po tym jak jeden z tygodników oskarżył go o mobbing i wykorzystywanie seksualne współpracownic. "Wprost" opublikował wówczas relację rzekomej ofiary molestowania seksualnego przez Kamila Durczoka. Po tych doniesieniach władze TVN powołały specjalną komisję, która miała wyjaśnić sprawę. Po dwóch tygodniach komisja zidentyfikowała przypadki "niepożądanych zachowań" w wyniku czego, podziękowano za współpracę byłemu szefowi "Faktów". Sprawę badała także prokuratura, która ostatecznie nie znalazła żadnych dowodów na molestowanie seksualne przez dziennikarza.

Teraz Kamil Durczok walczy z tygodnikiem "Wprost" o dwa miliony odszkodowania oraz przeprosin za artykuły na jego temat.

Wszystko wskazuje również na to, że Kamil Durczok powoli szykuje się do powrotu do pracy w mediach. Ciekawe w której stacji zobaczymy Kamila Durczoka. Jedno jest pewne- nie będzie to Telewizja Publiczna. Władze TVP zapewniały ostatnio, że nie chcą współpracować z dziennikarzem.

Zobacz także

Chcielibyście, żeby Kamil Durczok wrócił do TV?

Zobacz także: W show Kuby Wojewódzkiego żartowano z romansu Dereszowskiej z Durczokiem. Teraz Kamil zabrał głos! MOCNE SŁOWA

Kamil Durczok o swoich planach.

Reklama

Dziennikarz zamierza wrócić do pracy w TV?