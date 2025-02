Andziaks udostępniła nowe zdjęcie na swój profil na Instagramie. Okazuje się, że do Dubaju, w którym obecnie przebywa, doleciał jej ojczym, z którym spędzili wiele wspaniałych chwil. Dodatkowo, było co świętować!

Andziaks i Luka już lata temu zaskarbili sobie serca fanów. Para jest bardzo aktywna w social mediach, a już tym bardziej podczas wakacji. Fani mogą liczyć na kilka filmów w tygodniu oraz masę zdjęć z Dubaju, w którym obecnie przebywają na długim urlopie. Dotychczas wypoczywali wraz z córką, jednak niedawno doleciał do nich ojczym Andziaks - Wojtek, który świętował swoje urodziny. Andziaks dodała kadr na swój Instagram, na którym pozuje wraz z córką i ojczymem.

To był piękny rodzinny czas! Happy Birthday!

Fani od razu ruszyli do komentarzy, składając najlepsze życzenia dla ojczyma Andziaks.

Wojciech Kurowski był mężem Agnieszki, matki Angeliki Trochonowicz, znanej w internecie jako Andziaks. Mimo rozwodu, utrzymuje bliskie relacje z pasierbicą, co często jest widoczne w jej materiałach wideo. Wojciech Kurowski, z którym związała się Agnieszka Kurowska, od początku był dla Andziaks jak tata. Wychowywał ją odkąd miała sześć lat.

Ja jestem z Wojtkiem od szóstego roku życia. Kocham go po prostu nad życie. Jest to mój rodzic i nie ma co tutaj nawet długo się na ten temat rozgadywać

- mówiła w wywiadzie z Glamour.