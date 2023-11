Krzysiek z "Hotelu Paradise 7" od razu po finale programu przyznał, że jego relacja z Tori po powrocie do Polski szybko się rozpadła. Wszystko wskazuje jednak na to, że właśnie tak miały się potoczyć losy tej dwójki, bowiem prawdziwa miłość czekała na Krzysztofa poza miłosnym show stacji TVN7. Jak się okazało, Krzysztof jest już szczęśliwie zakochany, a jakby tego było mało, niedawno oświadczył się swojej ukochanej. Teraz z kolei uczestnik "Hotelu Paradise 7" postanowił oficjalnie zaprezentować światu swoją partnerkę.

Od razu po finale 7. edycji "Hotelu Paradise" dowiedzieliśmy się, że Krzysiek jest zaręczony. Jak się okazało, uczestnik hitowego show stacji TVN7 oświadczył się swojej ukochanej zaledwie kilka dni temu!

Do żadnej z uczestniczek moje serce nie zabiło szybciej, natomiast pojawiła się inna dziewczyna w moim życiu, gdzie pojawiło się to uczucie, pojawiła się ta miłość, mam nadzieję, że to będzie się rozwijać w dobrym kierunku. Moje serce do tego stopnia jest zajęte, że kilka dni temu się nawet oświadczyłem

- przyznał Krzysztof w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl