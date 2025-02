Kevin Mglej objął brzuch Roxie Węgiel, a pod zdjęciem ogłosił: "Niedługo wrócimy"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najgorętszych par polskiego showbiznesu. Małżonkowie kilka tygodni temu wrócili z USA do Polski, gdzie pracowali nad nowymi projektami 20-latki. Teraz do sieci trafiło wymowne zdjęcie, na którym ukochany wokalistki... położył dłonie na jej brzuchu. To jeszcze nie wszystko!