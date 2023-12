Doda tuż po zakończonych wakacjach w Tajlandii ruszyła na wielką galę. Gwiazda świętowała urodziny firmy, z którą stworzyła linię własnych suplementów. Na imprezie pojawiło się też mnóstwo innych gwiazd, a w tym gronie nie zabrakło także Macieja Kurzajewskiego. Prezenter prowadził całe wydarzenie, ale wszystko wskazuje na to, że po pracy postanowił chwilę poimprezować z naszą królową! Wyjątkowe spotkanie Maciej Kurzajewski uwiecznił na zdjęciu. Patrząc na tę fotkę nie ulega wątpliwości, że Maciej Kurzajewski i Doda naprawdę świetnie czuli się w swoim towarzystwie.

Maciej Kurzajewski pochwalił się zdjęciem z Dodą

Doda ostatnio zniknęła z Instagrama i jak się niedawno okazało, miało to związek z jej odpoczynkiem w Tajlandii. Wokalistka najwyraźniej ładowała baterie przed trasą koncertową "Aquaria Tour", z którą już w styczniu rusza do Łodzi, Krakowa i Gdańska. Na szczęście piosenkarka powróciła już do aktywności na Instagramie, dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzą, co u niej słychać.

Gdy tylko gwiazda wróciła do Polski, od razu wzięła się do pracy, ale znalazła też czas, aby świętować urodziny firmy, z którą stworzyła linię własnych suplementów. Doda wybrała na wielką galę zjawiskową kreację, a jej zdjęcie ze ścianki natychmiast zdobyło masę komplementów od internautów.

Doda świetnie się bawiła na imprezie, na której spotkała m.in. Macieja Kurzajewskiego. Gwiazda najwyraźniej bardzo ucieszyła się z tego spotkania i chętnie zrobiła sobie zdjęcie z popularnym prezenterem. Fotka uwielbianego dziennikarza i pięknej wokalistki wylądowała na Instagramie Macieja Kurzajewskiego i została przez niego opatrzona podpisem:

Frajda spotkania z królową - napisał prezenter

Instagram/Maciej Kurzajewski

W tym miejscu warto wspomnieć, że w tym roku Doda po kilkuletniej przerwie wróciła na anteny TVP i już kilkukrotnie wzięła udział w wydarzeniach organizowanych przez stację. Kto wie, może niedługo zobaczymy ją w "Pytaniu na śniadanie", które poprowadzi właśnie Maciej Kurzajewski? Chcielibyście zobaczyć ten duet na antenie? Bo my bardzo!