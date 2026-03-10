Premiera spektaklu "Siedem" z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem w rolach głównych odbyła się 9 marca w warszawskim teatrze Garnizon Sztuki. To autorskie widowisko taneczno-muzyczne przyciągnęło tłumy zaproszonych gości oraz przedstawicieli świata show-biznesu. Na widowni nie zabrakło takich osób, jak Rafał Maserak, Emilia Dankwa, Agata Załęcka, Wojciech Błach, Anna Korcz i Dominika Gwit.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaskakują czułościami na oczach wszystkich

Największe emocje wzbudziło zachowanie głównych bohaterów wieczoru. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie kryli swoich uczuć podczas premiery. Na scenie para zaskoczyła widzów namiętnymi gestami.

Podczas spektaklu "Siedem" ich wzajemne objęcia, uśmiechy i pocałunki przyciągały spojrzenia zgromadzonej publiczności. Po zakończeniu występu również nie szczędzili sobie czyłych gestów, wymieniając pocałunki na środku sceny.

Spektakl "Siedem" . Nowy projekt Kaczorowskiej i Rogacewicza po "Tańcu z Gwiazdami"

Po zakończeniu udziału w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zapowiedzieli stworzenie własnego spektaklu. 7 marca odbył się pokaz przedpremierowy, a 9 marca - oficjalna premiera w warszawskim teatrze Garnizon Sztuki. Spektakl "Siedem", porusza tematykę spotkania kobiety i mężczyzny zaczynających życie od nowa.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od kilku miesięcy intensywnie trenowali i szykowali się do wspólnego występu na scenie. Teraz spełniło się ich wspólne marzenie i razem zachwycają w najnowszym projekcie. Tylko spójrzcie, jak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się podczas warszawskiej premiery spektaklu "Siedem".

Zobaczcie zdjęcia z uroczystej premiery!

Zobacz także:

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz , fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot Artur Zawadzki/REPORTER

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot. VIPHOTO/EAST NEWS