Marcin Rogacewicz to aktor, którego Polacy polubili przede wszystkim dzięki rolom w takich serialach jak "Na dobre i na złe", "Na wspólnej" i "Komisarz Alex". W ostatnich miesiącach fani mogą go też podziwiać w zupełnie nowym, tanecznym wydaniu. W ostatnich InstaStories Marcin postanowił odpowiedzieć na nurtujące internautów pytanie i zdradzić prawdę o tym, kiedy zaczęła się jedna z jego życiowych miłości.

Marcin Rogacewicz o miłości do aktorstwa

Marcin Rogacewicz postawił na swój artystyczny rozwój i spełnia się już nie tylko jako lubiany aktor, lecz także tancerz. Po tym, jak stworzył taneczną parę z Agnieszką Kaczorowską w "Tańcu z Gwiazdami", fani mogli oglądać ich taneczne popisy również w innych formatach telewizyjnych, m.in. podczas koncertu walentynkowego organizowanego przez TVP. Wiadomo, że obecnie Marcin z Agnieszką są mocno zapracowani ze względu na spektakl "7", z którym jeżdżą po całej Polsce. Rogacewicz znalazł jednak chwilę na niewielką interakcję z fanami na Instagramie.

Jeden z internautów skorzystał z otwartości Marcina na pytania i postanowił dowiedzieć się: "jak zrodziła się pana miłość do aktorstwa?". Aktor sięgnął pamięcią aż do dziecięcych lat, zdradzając kulisy odkrycia w sobie scenicznego potencjału.

Jak miałem 5 lat to powiedziałem swój pierwszy w życiu wiersz na scenie w przedszkolu, pamiętam ten moment !!! Już wtedy wiedziałem… odpowiedział Rogacewicz.

Nie zabrakło też intymnych pytań o emocje. Jeden z fanów zdobył się na pytanie wprost: "Czy czuje się Pan teraz w pełni szczęśliwy?". Na to Marcin odpowiedział krótko, zdecydowanie i dużymi literami:

TAK.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska we wzruszającym wyznaniu

Równolegle na Instagramie pojawiła się też fotografia ze spektaklu "7" opatrzona opisem od Agnieszki i Marcina, którzy niedawno otarli się o katastrofę. Zdradzili w nim, że są już za tak zwanym półmetkiem swojej trasy po Polsce, co wzbudza w nich niemałe wzruszenie.

Kiedyś będziemy to wspominać ze łzami w oczach… Już chce nam się płakać na samą myśl, że zagraliśmy 17 na 26 spektakli w tym sezonie.

Odpowiadając na pytania fanów, uchylili rąbka tajemnicy, zdradzając, że być może ich pierwsza trasa ze spektaklem "7" nie okaże się ostatnią.

Pytacie czy będziemy grali jesienią… na ten temat nie odpowiemy jednym słowem… opowiemy Wam więcej niebawem… napisali tajemniczo Agnieszka i Marcin.

