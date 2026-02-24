Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stali się jednymi z największych gwiazd podczas prezentacji wiosennej ramówki Telewizji Publicznej. Para pojawiła się na czerwonym dywanie w eleganckich stylizacjach, a teraz wyszły na światło dzienne zdjęcia pary sprzed imprezy. Paparazzi wszystko uchwycili na tych kadrach. Marcin Rogacewicz był niezwykle pomocny, niosąc wszystkie torby swoje partnerki, a tymczasem Agnieszka Kaczorowska z poważną miną udała się do auta!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz błyszczeli na ramówce TVP

W czasie oficjalnej części wiosennej ramówki Telewizji Polskiej Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz rozdawali uśmiechy, udzielali wywiadów i brylowali na czerownym dywanie. Para wyglądała na bardzo zakochanych, a teraz do sieci trafiły ich zdjęcia wykonane przez paparazzi tuż przed imprezą TVP. Trzeba przyznać, że te kadry mocno różnią się od zdjęć z oficjalnej części.

Paparazzi uchwycili kulisy wyjścia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska w drodze na imprezę prezentowała się niczym prawdziwa gwiazda Hollywood z efektownymi falami, w czerwonej, cekinowej kreacji i w szarym futerku. Trzeba przyznać, że gwiazda "Klanu" przyciągała wzrok nie tylko za sprawą wojego wyglądu, ale też poważnego wyrazu twarzy. Na zdjęciach paparazzi ani razu nie został uchwycony uśmiech na twarzy tancerki.

Z kolei Marcin Rogacewicz w czasie, kiedy Agnieszka Kaczorowska malowała się przed ramówką, wykorzystał ten czas, aby zapakować ich rzeczy do auta i zadbał o to, aby jego ukochana miała też ciepłe śniegowce na zmianę. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

