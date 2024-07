Niemal od razu po zakończeniu trzeciej edycji "The Voice" rozpoczęły się spekulacje na temat roszad w składzie trenerskim. Edyta Górniak po niezwykle udanym sezonie wzbraniała się przed udziałem w kolejnym, ale negocjowała z producentami swój udział w czwartej edycji, kusił ją też Polsat i konkurencyjne "Must Be The Music". Ostatecznie diwa zdecydowała się wziąć wakacje od telewizji. Przypomnijmy: Górniak podjęła decyzję ws. udziału w The Voice i MBTM

Reklama

Równolegle ekipa "The Voice" rozmawiała z Justyną Steczkowską, którą widzowie pamiętają jeszcze z drugiej edycji show. Z powodu ciąży Justyna była zmuszona przerwać współpracę z programem, ale zarówno producenci, jak i ona sama, chętnie widzieliby ją z powrotem w fotelu jurorskim. Jak donosi "Flesz", obopólne chęci nie wystarczą, gdyż na drodze stoją inne zobowiązania zawodowe Steczkowskiej. Wokalistka pracuje nad dwiema płytami równocześnie, a już w lutym ma zakontraktowany egzotyczny wyjazd, gdzie realizować będzie nową kampanię reklamową.



Justyna ma podpisany kontrakt reklamowy z producentem herbaty. W lutym na Dominikanie odbędzie się sesja zdjęciowa, w tym samym czasie miałyby wystartować przesłuchania w ciemno w The Voice. Wszystko zależy więc od elastyczności producentów programu i woli przełożenia castingów na inny termin - donosi magazyn.

To jednak nie koniec. Rinke Rooyens przyznaje, że widziałby Justynę również w nowym formacie, o którym intensywnie myśli, mianowicie... "The Voice of Poland: Kids". Występowaliby w nim uczestnicy w wieku 7-17 lat.

Marzy mi się "The Voice of Poland: Kids". A w fotelu jurorskim widziałbym właśnie mamę trójki dzieci, czyli Justynę - zdradza w rozmowie z "Fleszem" Rinke.

A co na to sama Justyna? Gwiazda docenia komplementy, ale przyznaje, że przed nią niezwykle pracowity rok i ciężko jej będzie pogodzić ze sobą wszystkie zawodowe zobowiązania.



Rinke to fantastyczny producent. Pełen pasji i serca do ludzi. Praca z nim i jego firmą to wielka przyjemność. Ale w tym roku wypada 20-lecie mojej pracy. Jesienią wydaję kolejną płytę. Sprawy związane z muzyką są dla mnie priorytetem i nie wiem, czy uda mi się je pogodzić z udziałem w jesiennym "The Voice" - przyznaje w rozmowie z magazynem wokalistka.

Chcielibyście znów zobaczyć Justynę Steczkowską w "The Voice"? Czy raczej produkcja powinna poszukać kogoś nowego?

Zobacz także

Zobacz: Steczkowska przekazała ekskluzywne prezenty dla WOŚP

Reklama

Justyna Steczkowska z cekinowymi brwiami na koncercie sylwestrowym we Wrocławiu: