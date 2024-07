W minioną sobotę odbył się wielki finał czwartej edycji muzycznego show TVP "The Voice of Poland". Bezkonkurencyjny okazał się Juan Carlos Cano z drużyny Marii Sadowskiej, z kolei drugie miejsce zajęła uczestniczka z grupy Justyny Steczkowskiej - Kasia Sawczuk. Podczas ostatniego odcinka nie zabrakło wielu muzycznych niespodzianek. Przypomnijmy: Juan Carlos Cano zwycięzcą "The Voice 4"

Jedną z nagród dla zwycięzcy "Voica" jest występ podczas koncertu finałowego na Festiwalu w Opolu 2014. 8 czerwca podczas na deskach opolskiego amfiteatru z okazji 25-lecia wolnych wyborów wystąpi zarówno Juan, jak i Justyna. W rozmowie z AfterParty.pl wokalistka przyznała, że będzie to wyjątkowy występ. Wspominała także czasy, gdy przed Solidarnością jej rodzina przeżywała ciężkie chwile, ponieważ jej ojciec był wiele lat śledzony przez władze.

W tym roku występujemy w wielkim koncercie dotyczącym wolności. Ponieważ ja wychowałam się na przełomie wieków, pamiętam czasy w których nie można było wychodzić na ulicę po 21, pamiętam jak drżeliśmy co będzie z naszym tatą, jak go nieustanie śledzili, raportowali każdy jego krok, każde jego słowo, bo należał do Solidarności. To były ciężkie chwile. Moje dzieci tego nie rozumieją, oglądały film o Wałęsie, zabrałam je, żeby zobaczyły, jak wyglądała kiedyś Polska. To dla nich abstrakcja. Tak jak to, że w sklepach był tylko smalec i ocet. Kolega był z synem w geancie i mówi: Widzisz synku, ja ja byłem młody, to w sklepach był tylko ocet", on na to mówi: "Jak to, tato cały rząd w occie?" To jest jedno pokolenie i inna świadomość. My śpiewamy dla wolności, my to rozumiemy i to będzie piękny koncert - zapowiada nam Justyna.