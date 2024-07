Justyna Steczkowska z pewnością nie może narzekać na brak zajęć - w ostatnim czasie wokalistka pracuje na planie czwartej edycji "The Voice of Poland" oraz przygotowuje się do nagrania nowej płyty, która ma być jej wielkim powrotem na rynek muzyczny. Póki co nie znamy szczegółowych informacji dotyczących wydawnictwa, ale znając Justynę i jej zaangażowanie możemy spodziewać się czegoś naprawdę zaskakującego. Przypomnijmy: Justyna Steczkowska szykuje wielki powrót. Znamy szczegóły

Od wczoraj fani talentu Justyny mogą zapoznać się z fragmentem tego co ich idolka zaprezentuje na nadchodzącym albumie. Singiel "Terra" od jakiegoś czasu był promowany na profilu gwiazdy, która zamieszczała krótkie fragmenty tekstu utworu. Singiel nagrywany był w towarzystwie orkiestry Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha w jednym z najlepszych studiów nagraniowych na świecie, które znajduje się w Alwerni koło Krakowa.



Myślę, ze 2014 to przełomowy rok dla mnie w muzyce. Mój pierwszy singiel z tej płyty, która ma ukazać się w wrześniu, ma swoja siłę… Tekst Kasi Nosowskiej jest dokładnym odzwierciedleniem tego co opowiedziałam dźwiękami… Kiedy przeczytałam go po raz pierwszy nie mogłam uwierzyć, że muzyka tak doskonale zjednoczyła naszą myśl… to utwór dla wszystkich tych, którzy potrafili wyjść poza ramy myślenia "tu i teraz" i bez strachu spojrzeć poza horyzont." "Terra jest bramą do mojej najnowszej płyty - wita Was całym swym muzycznym bogactwem i mam nadzieję, że nie pozostawi nikogo obojętnym… - pisze o utworze Steczkowska.

