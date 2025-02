Za nami pierwszy odcinek "MasterChefa", gdzie poznaliśmy uczestników 2. edycji. W tej wyjątkowej chwili nie zapomniano jednak o Tomaszu Jakubiaku, który z powodu swojego stanu zdrowia nie był w stanie wziąć udziału w nagraniach. Uczestnicy nagle zobaczyli go na ekranie, a to co stało się na planie przyprawia o łzy.

Uczestnicy "MasterChef Nastolatki" zrobili to dla Jakubiaka

Niestety z powodów losowych w składzie jurorskim "MasterChef Nastolatki" musiały nastąpić zmiany. Tomasz Jakubiak ciężko zachorował na nowotwór i musiał zrezygnować z zawodowego życia na czas walki o swoje zdrowie i życie. Nie zapomniano jednak o nim na planie programu. Michel Moran na początku zwrócił się do uczestników:

Kucharze, każdy z was chciał spotkać Tomka Jakubiaka. Niestety w tej edycji Tomka nie będzie z nami. Teraz trzymamy wszyscy kciuki bardzo mocno, żeby się wyleczył, nabrał siły i żeby wrócił, jak najszybciej do nas

Młodzi uczestnicy od razu zaproponowali, że chcieliby nagrać pozdrowienia dla uwielbianego jurora

Kochamy Cię Tomek, pozdrawiamy - wykrzyczeli do telefonu.

Zobaczyli także na ekranie wzruszające nagranie prosto od Tomasza Jakubiaka:

Trzymam bardzo mocno za Was kciuki, bo wierzę, że i beze mnie ta seria będzie przecudowna, a ja naprawdę za Wami bardzo, ale to bardzo tęsknię.

Tomasz Jakubiak o "MasterChef Nastolatki"

Tomasz Jakubiak niemalże do ostatniej chwili miał nadzieję, że będzie w stanie pojawić się na planie "MasterChef Nastolatki". Choroba jednak nie miała dla niego litości. Musiał skupić się na ratowaniu swojego zdrowia. Jednak sercem wciąż pozostawał na planie uwielbianego show. Tuż przed startem drugiego sezonu, Tomasz Jakubiak zwrócił się do fanów i przyznał, że "płakał jak bóbr". Miał okazję zobaczyć produkcję przed emisją w TVN. Wyznał: "Duży, stary facet płakał na programie tyle razy, że musiałem go co chwilę zatrzymywać". W rozmowie z fanami przyznał, że ma nadzieję, że w trzeciej edycji będzie mógł pojawić się na planie osobiście. Też trzymamy za to kciuki!

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak, znany kucharz i juror programów kulinarnych, we wrześniu 2024 roku poinformował, że zdiagnozowano u niego rzadki i agresywny nowotwór jelita oraz dwunastnicy. Choroba była już w zaawansowanym stadium, z przerzutami do kręgosłupa i kości miednicy. W obliczu poważnego stanu zdrowia, Jakubiak zdecydował się na leczenie w Izraelu, gdzie poddawany jest nowoczesnym terapiom przeciwnowotworowym. W lutym 2025 roku przekazał optymistyczne wieści, informując, że markery nowotworowe znacznie spadły, co sugeruje pozytywną reakcję na leczenie. Mimo trudności, Tomasz Jakubiak pozostaje aktywny zawodowo, pracując nad nową książką kulinarną poświęconą mięsu. Swoim fanom regularnie przekazuje informacje o postępach w leczeniu oraz dzieli się przemyśleniami na temat walki z chorobą. Obecnie Tomasz Jakubiak kontynuuje leczenie, a jego postawa i determinacja w walce z chorobą są inspiracją dla wielu osób.

