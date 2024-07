Już dziś w TVP2 o godzinie 20.00 odbędzie się kolejny odcinek programu „The Voice Of Poland 2”. Na scenie zmierzą się uczestnicy, którzy będą walczyć o przepustkę do drugiego etapu. Wśród nich zobaczymy Juliusza Kamila. Czy to właśnie on zostanie faworytem publiczności? Jury nie ma co do tego wątpliwości.

Reklama

Uczestnik talent show wykonał utwór zespołu The Police „Roxanne”, a tym samym porwał na scenę Justynę Steczkowską, Marka Piekarczyka, Patrycję Markowską oraz Tomsona i Barona z Afromental, którzy opuścili swoje fotele, by wspólnie z nim zaśpiewać fragment piosenki.

Nic dziwnego, że Juliusz zachwycił jury i poczuł się na scenie, jak ryba w wodzie. Okazuje się, że jakiś czas temu próbował już swoich sił w szwajcarskiej edycji "The Voice". Przez 10 lat wokalista śpiewał także w chórkach królowej polskiej estrady Maryli Rodowicz.

Czy talent Juliusza Kamila dorówna umiejętnościom Michała Sobierajskiego, który tydzień temu powalił wszystkich na kolana? Zobacz: Michał Sobierajski objawieniem „The Voice”. Którego z rozśpiewanych trenerów wybierze Juliusz Kamil?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy "The Voice Of Poland 2" na konferencji prasowej: