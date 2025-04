Już za kilka godzin na antenie Polsatu pojawi się kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". "Ciszę przed burzą" przerwał partner Marii Jeleniewskiej i odniósł się do spekulacji o ich rozstaniu. Jest tak jak wszyscy myśleli.

Reklama

Ukochany Marii Jeleniewskiej rozwiewa plotki

Maria Jeleniewska jest jedną z gwiazd 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Zdaniem wielu ma naprawdę duże szanse na wygranie całej edycji, a to wszystko za sprawą swoich umiejętności oraz dużego wsparcia, na jakie może liczyć Jeleniewska. Niewątpliwie jej największym fanem jest Kuba, czyli jej chłopak, który właśnie zaskoczył wpisem w social mediach. Okazuje się, że wielu ostrzegało go przed tanecznym formatem i wspominali, że może dojść do rozstania między nim a Marysią. Kuba skomentował to w żartobliwy sposób:

Wszyscy mówili, że przez 'Taniec z Gwiazdami' rozstaniemy się z Marysią, więc wymanifestowałem jej partnera z żoną i dzieckiem - napisał Kuba.

Na nagraniu Kuba oraz partner taneczny Marii Jeleniewskiej- Jacek Jeschke tańczą i widać, że dobrze się bawią. Fani od razu przeszli do sekcji komentarzy:

to wymanifestuj jeszcze Marysi kryształową kulę

dobra taktyka!

lepszego trenera Marysia nie mogła mieć! - rozpisują się fani.

Maria Jeleniewska wygra "Taniec z Gwiazdami"?

Maria Jeleniewska, znana z działalności w mediach społecznościowych, szturmem wkroczyła na parkiet "Tańca z Gwiazdami". Od samego początku programu zachwycała energią, zaangażowaniem i ogromnym talentem do tańca. Widzowie szybko pokochali jej naturalność oraz nieustępliwość w dążeniu do perfekcji.

Na parkiecie partneruje jej Jacek Jeschke, doświadczony tancerz, który wcześniej prowadził swoich podopiecznych do finałów. Ich współpraca od razu przyciągnęła uwagę jurorów i publiczności. Pełne emocji występy Marii i Jacka niejednokrotnie zdobywały wysokie noty, a ich układy taneczne stawały się viralami w sieci.

W ostatnich odcinkach Marysia może liczyć na same "10" od jurorów, co czyni ją pretendentem do wygrania 16. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz także: