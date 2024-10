Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W najnowszej odsłonie tanecznego show posypało się sporo "10", a jedną z par, które oczarowały wszystkich okazali się Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Aktor i jego taneczna partnerka zatańczyli taniec współczesny i zachwycili jurorów. Iwona Pavlović nie ukrywała wzruszenia, a podczas komentowania występu nagle wypaliła, że Maciej Zakościelny nie potrafi tańczyć. Teraz tłumaczy się ze swoich słów i jak sama twierdzi, cały czas je podtrzymuje.

W siódmym odcinku z tanecznym show musiała pożegnać się kolejna para. Z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Rafał Zawierucha i Daria Syta, a to oznacza, że w programie pozostało już tylko pięć par. Wśród gwiazd, które wciąż mają szansę na Kryształową Kulę nie zabrakło Macieja Zakościelnego, który oczarował swoim drugim tańcem w siódmym odcinku show. Maciej Zakościelny w "Tańcu z Gwiazdami" doprowadził Iwonę Pavlović do łez i otrzymał za taniec współczesny aż cztery "10". Iwona Pavlović była oczarowana, ale zaskoczyła wszystkich komentarzem po występie aktora.

Wiesz co, ja nie wiem, co tak naprawdę się tutaj wydarzy bo ja wiem, że ty nie umiesz tańczyć, nie możesz umieć tańczyć tańcząc miesiąc czy półtora miesiąca, natomiast wychodzisz na ten parkiet i z Sarą tworzysz coś tak unikatowego, tak niepowtarzalnego, jest to perła tej edycji, jest to coś... to jest spektakl, ale coś co w ogóle wyszło poza wszystkie ramy

komentowała wzruszona jurorka.