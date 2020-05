Julia Wróblewska jakiś czas temu wycofała się z show biznesu. Okazało się, że młodziutka aktorka cierpi na zaburzenia osobowości. Gwiazda nagrała nawet filmik na ten temat, który odbił się szerokim echem wśród internautów. Teraz aktorka wyjawiła nieco więcej szczegółów na ten temat w rozmowie z Ewą Wąsikowską w magazynie #HOT. Okazało się, że jest to choroba nieuleczalna. Jak radzi sobie z nią Julia Wróblewska i dlaczego zdecydowała się o tym opowiedzieć? Zobaczcie.

Julia Wróblewska cierpi na nieuleczalną chorobę psychiczną

Julia Wróblewska zdecydowała się na szczery wywiad, którego udzieliła Ewie Wąsikowskiej. Aktorka opowiedziała w nim o swojej chorobie, z którą przyszło jej się zmagać. Okazało się, że gwiazda musi nauczyć się z nią żyć, gdyż zawsze może nastąpić jej reemisja. Dlaczego zdecydowała się mówić o niej głośno?

Mam jedno z zaburzeń osobowości i muszę sobie z tym radzić, to niestety jest nieuleczalne. Może to przejść w reemisję, czyli mogę nie mieć objawów przez jakiś czas... to jest raczej tak, że muszę nauczyć się chodzić po linie jak akrobata niż chodzić po chodniku jak każdy - wyjawiła Julia Wróblewska.

W dalszej części rozmowy Julia przyznała, że nie chce się już dłużej tego wstydzić ani tego ukrywać i swoim wyznaniem chciała również dodać odwagi tym wszystkim, którzy boją się powiedzieć, że zmagają się z podobną chorobą.

Przede wszystkim chciałabym dotrzeć do osób, które mają teraz ciężko, bo np.: rodzice nie chcą ich wysłać na leczenie, czy nie wierzą w ich problemy. [...] Miewam epizody depresyjne i lękowe, miewam ataki paniki, ale to one są tak jakby czymś pobocznym mojego zaburzenia, a samo zaburzenie objawiało się tym, że byłam bardzo niestabilna psychicznie, byłam bardzo impulsywna, emocjonalna i robiłam rzeczy, które nie były społecznie akceptowalne. [...] Ja mam farmakoterapię i psychoterapię i przy takich zaburzeniach niestety sama farmakoterapia nic nie da.

Julia uczęszcza na psychoterapię. Przyznaje też, że nie jest to proste, aby zajrzeć do wnętrza siebie. Na szczęście z pomocą terapeuty udaje jej się walczyć z chorobą. Trzymamy kciuki, aby młodej aktorce udało się zapanować nad nią w stu procentach.

Julia Wróblewska już jakiś czas temu przyznała, że zmaga się z zaburzeniami osobowości. Aktorka wyjawiła to swoim fanom w mediach społecznościowych. Gwiazda nie chce zdradzać jednak co dokładnie jej dolega. Jest to jednak choroba nieuleczalna.