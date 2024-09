Wygląda na to, że sezon ślubny trwa w najlepsze. We wtorek po południu jeden z polskich aktorów Ignacy Liss, zaprosił całą celebrycką śmietankę na swoje wesele. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć topowych nazwisk i w tym wybitnym gronie znalazły się m.in. Julia Wieniawa i Roxie Węgiel. Aktorka przez przypadek pokazała za dużo?

Reklama

Julia Wieniawa na weselu kolegi po fachu. Imprezuje z Roxie Węgiel

Minął ledwo ponad tydzień od ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja, który przez wielu określany jest "wydarzeniem roku". Para do swojego wielkiego dnia przygotowywała się od dłuższego czasu, a w pomoc w organizacji całego wydarzenia zatrudniła najlepszych ekspertów z branży ślubnej. Małżonkom zależało na tym, żeby całe wydarzenie utrzymać w sekrecie, aż do końca, dlatego nawet zatrudnieniu usługodawcy, o tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedzieli się tuż przed ceremonią. 19-latka i jej świeżo upieczony małżonek, nie mogą jednak w spokoju nacieszyć się sobą i już zdążyli się pojawić na kolejnym weselu. Para, choć o tym fakcie nie informowała na swoich Instagramach, to została przez przypadek "przyłapana" przez jedną z polskich aktorek - Julię Wieniawę. Będą o to źli?

Instagram @roxie_wegiel

Na nagraniu zamieszczonym w sieci, możemy zobaczyć jak wydekoltowana Roxie Węgiel i jej mąż świętują razem z przyjaciółmi. 19-latka na wesele Ignacego Lissa, znanego m.in. z produkcji "Znachor", wybrała bardzo odważną stylizację z dekoltem niemalże aż do pępka. Kevin natomiast postawił na garnitur w kolorze delikatnego błękitu.

Instagram/Julia Wieniawa

Julia Wieniawa nie omieszkała pokazać również zdjęcia swojej stylizacji. Aktorka na wesele przyjaciół wystroiła się w rzucającą się w oczy czerwoną sukienkę z długim rękawem! 25-latka swoją stylizację postanowiła uzupełnić modnymi w tym sezonie szpilkami, oraz luksusową (i bardzo drogą) torebką w kolorze sukienki.

Kto waszym zdaniem ubrał się lepiej? Julia czy Roxie?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądał ich pierwszy taniec na weselu! Choreografia niczym z "Tańca z gwiazdami"

Instagram/@juliawieniawa