W minioną sobotę zakończyła się 15. edycja programu "Mam Talent". Była to totalnie odmieniona odsłona show, bo roszady zaszły nie tylko wśród prowadzących, ale także w składzie jurorskim. Dzięki temu po raz pierwszy w jury "Mam Talent" mogliśmy zobaczyć Julię Wieniawę. Aktorka świetnie spisała się w tej roli i fani mają nadzieje, że w kolejnej edycji show znów ją zobaczą. No właśnie - czy już coś wiadomo na ten temat? Postanowiliśmy zapytać o to samą zainteresowaną!

Czy Julia Wieniawa będzie jurorką w kolejnej edycji "Mam Talent"?

Z Julią Wieniawą mieliśmy okazję porozmawiać tuż po finale 15. edycji "Mam Talent", w którym zwycięzcą okazał się Bartek Wasilewski. Nasza reporterka postanowiła zapytać wprost, czy aktorka pojawi się w kolejnej odsłonie programu. Wówczas gwiazda odpowiedziała:

Nie było jeszcze telefonu, nie wiem - powiedziała przed naszą kamerą Julia Wieniawa

Julia Wieniawa szybko jednak dodała radosne wieści, które niewątpliwie zwiastują to, iż jeszcze zobaczymy ją w roli jurorki "Mam Talent"!

Chyba oglądalność zrobiliśmy dobrą, bo podobno najlepsza oglądalność od 2019 roku wszystkich programów TVN - dodała gwiazda

Co jeszcze zdradziła podczas naszej rozmowy Julia Wieniawa? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

