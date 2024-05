Julia Wieniawa na brak pracy nie może narzekać. W życiu piosenkarki zdecydowanie dużo się dzieje, co chętnie relacjonuje na social mediach. Od niedawna Wieniawa jest m.in. jurorką w show "Mam Talent", gdzie z tygodnia na tydzień zachwyca coraz to ciekawszymi kreacjami. Wczoraj gwiazda poinformowała, że wybiera się do Cannes. Paparazzi sfotografowali ją w stylizacji wartej fortunę. Sama szykowna żółta torebka, którą miała przy sobie Julia warta była ponad 71 tysięcy złotych.

Julia Wieniawa przekazała wspaniałą informację

Julia Wieniawa prosto z Cannes poinformowała swoich fanów o tym, że w jej życiu zaszły znaczące zmiany. Wieniawa nie ukrywa, że to, co się stało, jest dla niej bardzo ważne. Mianowicie aktorka została oficjalną polską ambasadorką marki L’Oréal Paris.

To bardzo ważny dla mnie dzień. Niezwykle wzruszona i zaszczycona pragnę Was poinformować, że zostałam oficjalną polską ambasadorką absolutnie ikonicznej marki L’Oréal Paris. Cieszę się, że dołączam do grona tak wspaniałych i inspirujących kobiet, które od lat promują hasło 'Jesteś tego warta'. Hasło, które ma w sobie ogromną moc i cały szereg znaczeń. Hasło, które towarzyszy mi od dziecka i z którym niezwykle się utożsamiam. Tak. Jestem tego warta. I jestem z tej współpracy ogromnie dumna - wyjawiła Julia Wieniawa.

Pod postem pojawiła się cała komentarzy od zachwyconych fanów. Dumni ze swojej idolki pisali:

