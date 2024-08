Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości w Polsce. Artystka jest uzdolniona tanecznie, aktorsko, a także wokalnie. Niedawno przeżyła jednak ciężki czas w życiu prywatnym i rozstała się ze swoim partnerem. Nie bez powodu mówi się jednak, że "po burzy zawsze wychodzi słońce", ponieważ właśnie w życiu Julii Wieniawy nastąpił cudowny czas! Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa w ostatnim czasie skupiła się na tworzeniu muzyki. Nie tak dawno wypuściła nowy singiel "Sobą tak", który okazał się strzałem w dziesiątkę, a fani szaleją na jego punkcie. Piosenka jest puszczana we wszystkich radiostacjach, a także jest zamieszczona we wszystkich dostępnych serwisach. Niestety niedawno okazało się, że "Sobą tak" zniknęło z platformy "Spotify". Julia Wieniawa nie kryła wówczas swojego smutku i opowiedziała, z czego wynika ten problem.

Mój singiel Sobą tak został zdjęty ze Spotify. Jedyne dobre to, że wszyscy, którzy myśleli, że jest to mój chwyt marketingowy na promocję singla, przynajmniej wiedzą, że jest to mój realny problem, że muszę borykać się z moją byłą wytwórnią Kayax. Kayax próbował zablokować moją piosenkę dosłownie wszędzie, wysyłając różne pisma, dzwoniąc do różnych radiostacji, telewizji, na szczęście nieskutecznie, bo BEZPODSTAWNIE

- mówiła wówczas Julia.