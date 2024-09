Julia Wieniawa po rozstaniu z Nikodemem Rozbickim rzuciła się w wir pracy i obecnie grafik ma bardzo napięty. Gwiazda niedawno wypuściła dwa nowe single, które królują na listach przebojów, a także wzięła udział w Top of the Top Sopot Festival oraz Przebój lata Radia Zet i Polsatu w Kielcach. Niespodziewanie Julia podzieliła się na swoim Instagramie kolejną radosną wiadomością.

Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej lubianych i pracowitych gwiazd. Celebrytka przez wiele lat związana była z Nikodemem Rozbickim i uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par w show-biznesie, jednak od dłuższego czasu fani podejrzewali, że zakochanym nie układa się w związku. Spekulacje pojawiły się po tym jak Julia Wieniawa sama pojawiła się na weselu swoich znajomych, a Nikodem swoje 32. urodziny spędził w gronie nowych koleżanek. Aktorka w połowie czerwca potwierdziła, że ich związek to już przeszłość, jednak pomiędzy byłymi partnerami wciąż jest przyjaźń. Julia Wieniawa niedawno pojawiła się na premierze filmu, w którym grał Nikodem i pogratulowała byłemu chłopakowi publicznie.

Julia Wieniawa postanowiła skupić się obecnie na swojej karierze. W połowie marca aktorka została ambasadorką marki L'Oréal Paris w Polsce i z tym związana była jej radosna nowina. 25-latka zwróciła się do fanów i przekazała, że ma dla nich "newsa" po którym "padną".

Nie uwierzycie, sama zresztą w to jeszcze nie wierzę. Wreszcie nadszedł ten moment, że nie muszę dłużej ukrywać i mogę się z wami podzielić dla mnie turbo radosną nowiną. Otóż zostałam zaproszona do Paryża (...) by pójść w pokazie na Paris Fashion Week'u

- przekazała Julia Wieniawa.