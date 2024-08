Z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Julia Szeremeta wróciła jako jedna z największych wygranych. Choć pięściarka przegrała w finale z Lin Yu-ting, kibice są dumni z jej postawy i srebrnego medalu, którzy przywiozła do Polski. Na Lotnisku Chopina w Warszawie czekało na nią mnóstwo osób. Później media wraz z fanami i ekspertami wywalczyły dla niej mieszkanie. PKOl (Polski Komitet Olimpijski) przewiduje ufundowanie lokum wyłącznie złotym medalistom. Niedawno Szeremeta opublikowała wpis, pod którym pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od internautów.

Julia Szeremeta znów wychwalana przez fanów

12 sierpnia Julia Szeremeta została powitana przez kibiców na Lotnisku Chopina w Warszawie. Gdy wyjeżdżała z Polski, nikt nie typował, że dojdzie do finału w boksie. Do ojczyzny wróciła już jako gwiazda, która nie tylko zachwyca na ringu, ale także przyciąga do siebie ludzi poza nim. Stąd tylu fanów sportsmenki.

Julia Szeremeta Wojciech Olkusnik/East News

Warto przypomnieć, że Julia Szeremeta dostanie mieszkanie, ale także wyjątkową nagrodę w postaci odznaczenia i awansu od szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Niespełna 21-letnia dziewczyna nie tylko jest pięściarką, ale także służy w Wojsku Polskim. Dlatego wyróżniono ją Srebrnym Medalem Za zasługi dla obronności kraju.

Julia Szeremeta Krzysztof Radzki/East News

15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego Julia Szeremeta opublikowała zdjęcie w mundurze wraz z krótkim, patriotycznym komentarzem.

Dziś Święto Wojska Polskiego i 104. rocznica Bitwy Warszawskiej. Moje zadanie zostało wykonane także dla Ojczyzny – napisała olimpijka.

Nie trzeba było długo czekać na gratulacje ze strony fanów, którzy zostawili pod zdjęciem pięściarki mnóstwo komentarzy, zachwycając się nad niedawnym sukcesem Szeremety. Wielu internautom spodobały się także wartości promowane przez sportsmenkę.

Wielki szacunek.

Dziękujemy, Julia! Dajesz przykład nowoczesnego patriotyzmu.

Julia, jesteś naszą dumą narodową. Złote dziecko polskiego sportu.

Pięknie, samych sukcesów! Niech żyje Polska.

Samych dalszych sukcesów, niech żyje Wojsko Polskie.

Wielkie brawa dla ciebie za wszystko! Wspaniała dziewczyna z wielkim talentem!

Wygląda na to, że Julia Szeremeta już stała się gwiazdą. Pięściarka myśli o kolejnych igrzyskach, które mają odbyć się w Los Angeles w 2028 roku. Przypomnijmy, że 24 sierpnia dziewczyna skończy dopiero 21 lat.

