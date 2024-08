Przez ostatnie lata Julia Wieniawa stała się największą gwiazdą „Rodzinki.pl”. Aktorka zagrała w głośnych filmach, które choć nie spotkały się ze szczególnym zachwytem krytyków, cieszyły się popularnością. Wieniawa rozpoczęła też karierę muzyczną. W 2022 roku zadebiutowała z albumem „Omamy”. Teraz dużo mówi się o jej konflikcie z wytwórnią Kayax. To jednak nie koniec problemów celebrytki. Okazało się, że ktoś ją śledzi i próbuje zniszczyć jej wizerunek.

Julia Wieniawa jest śledzona przez detektywa

Niedawno fani Julii Wieniawy mogli zobaczyć klip do jej nowego singla „Popłyniemy”. W teledysku pojawia się postać detektywa. Okazuje się, że to nie jest przypadek. Jakiś czas temu wokalistka dowiedziała się, że ktoś ją śledzi. Gdy dostała wiadomość o tym, że ktoś zbiera na nią materiały, sprawa stała się poważna.

Dostałam dziwnego SMS-a z informacją: Jestem prywatnym detektywem, mam dla ciebie garść informacji, które myślę, że ci się przydadzą. Brzmi trochę bardziej jak żart niż coś na serio, w sumie chyba powinnam się martwić. No i detektyw powiedział, że drugi detektyw z jego firmy został opłacony i jest zbierany na mnie materiał, żeby zniszczyć mój wizerunek. Podobno jeszcze nic nie mają, ale nadal jestem śledzona i muszę uważać – przekazała Wieniawa.

Celebrytka przyznała, że od tego momentu jeszcze bardziej zwraca uwagę na to, co robi w miejscach publicznych. Regularnie też ogląda się za siebie. Choć zdążyła się przyzwyczaić do paparazzi, to nieco inna sytuacja. Wieniawa początkowo się przeraziła.

Julia Wieniawa Artur Zawadzki/REPORTER

Nie dość, że jeżdżą za mną paparuchy, to jeszcze jeździ ze mną jakiś typ z lupą? Trochę byłam przerażona tym faktem, to trwało może 40 minut. Potem stwierdziłam, że nikt nic na mnie nie może mieć, nikt nic nie będzie miał. Wpadłam w lekką schizę, sprawdzałam, czy ktoś przypadkiem mnie nie obserwuje, czy ktoś na mnie nie patrzy, za mną nie jedzie, no ale zdążyłam się do tego przyzwyczaić – wyjaśniła.

Detektyw nie jest jedynym zmartwieniem celebrytki. W lipcu Kayax wydał oświadczenie ws. Julii Wieniawy. Wytwórnia odniosła się do konfliktu z wokalistką.

