Julia Wieniawa po rozstaniu z Nikodemem Rozbickim i owocnej pracy zawodowej, postanowiła odpocząć z dala od Polski. W tym celu wybrała się na bajeczną wyspę Mauritus. Codziennie raczy nas nowymi, wakacyjnymi kadrami i stylizacjami. Ma ze sobą ulubione buty. Te sandałki Julii Wieniawy kosztują tyle, co wakacje w najpiękniejszych zakątkach świata.

Julia Wieniawa na wakacjach w drogich sandałach

W ostatnim czasie życie prywatne Julii Wieniawy znowu było na tapecie. Wszystko za sprawą medialnego rozstania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Spekulowało się, że jednym z powodów niepowodzenia w ich związku był brak czasu aktorki. Ta na co dzień jest bardzo zapracowana. Wszystko jednak wskazuje na to, że po nieoczekiwanych wydarzeniach w jej życiu prywatnym, postanowiła odpocząć z dala od zgiełku. Tym razem wybrała bajeczny kierunek - Mauritus. Aktorka z chęcią dzieli się rajskimi kadrami oraz wakacyjnymi stylizacjami! Nie da się ukryć, że gwiazda zabrała ze sobą całe mnóstwo letnich looków na czele ze strojami kąpielowymi i sukienkami. Uwagę jednak zwracają... piekielnie drogie sandały marki Dior!

Instagram @juliawieniawa

Aktorka zaprezentowała ulubione buty, zestawione ze skąpym topem w neonowym odcieniu i kolorową spódnicą, przy okazji prezentując swoją smukłą sylwetkę. Te same, niebotycznie drogie sandały Julia Wieniawa zabrała ze sobą na Majorkę. Wówczas wzbudziły sporą sensację. Nie ma się zresztą czemu dziwić - buty luksusowego, francuskiego domu mody warte są... 1050 euro, czyli ponad 5 tysięcy złotych! Czarne sandały wykonane są z jagnięcej skóry. Uwagę zwracają, ozdobione, niewielkie wstawki w odcieniu złota. Nie da się ukryć, że celebrytka lubi drogocenne dodatki.

Instagram @juliawieniawa

Poza ciekawymi stylizacjami Julia Wieniawa z chęcią pokazuje także piękne krajobrazy oraz to jak spędza urlopowy czas. Na jej wakacjach nie brakuje smakowitych przekąsek, cudownych zachodów słońca, paradowania bez grama makijażu oraz licznych zdjęć. Pojawia się jednak pytanie, z kim aktorka udała się na tak bajeczne wakacje? To póki co postanowiła zostawić w tajemnicy.

Instagram @juliawieniawa

Instagram @juliawieniawa