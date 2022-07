Julia Wieniawa na wakacjach. Skąpe bikini i piekielnie drogie sandały! Figura jak u Lewandowskiej 

Julia Wieniawa na co dzień jest bardzo zapracowana. Teraz postanowiła wyrwać się na wakacje, niestety na zdjęciach nie ma z nią Nikodema Rozbickiego, z którym spotyka się od roku. Fani zaniepokoili się, że w związku pary pojawiły się problemy i to może świadczyć o jego nieobecności. Aktorka zdecydowała się odpowiedzieć na pytania obserwatorów i ku ich uciesze nie pominęła również tych, dotyczących ukochanego. Faktycznie mają kryzys? Zobaczcie, co napisała Julia Wieniawa Zobacz także: Julia Wieniawa wyjaśnia tajemnicę swojego podwójnego nazwiska! Julia Wieniawa na wakacjach bez Nikodema Rozbickiego. Dlaczego? Julia Wieniawa jest bardzo zapracowana, gra w filmach, nagrywa piosenki, a także tworzy swoją markę kosmetyczną oraz odzieżową. Po pracowitych tygodniach młoda aktorka wybrała się na rajskie wakacje. Cały wyjazd relacjonuje na Instagramie. Fani mają jednak podejrzenia, że jej wyjazd bez Nikodema Rozbickiego może oznaczać jedno - rozstanie! Wieniawa ma za sobą kilka dłuższych związków, które niestety po czasie zakończyły się i zawsze były głośno komentowane. Zdarzało się, że była przedstawiana w złym świetle, chociaż wcale nie zmieniała partnerów "jak rękawiczki". Niedawno w głośnym wywiadzie z Żurnalistą, Julia Wieniawa odważyła się na mocne wyznanie: Ja, jak to piszą, "jestem pucharem przechodnim" . Piękne określenie, wręcz mi schlebia - nie no żartuję. Tak piszą, bo co? Bo mam 23 lata i byłam w trzech związkach. I co, ja jak rękawiczki wymieniam facetów?! I to jeszcze wiesz w trzech związkach "medialnych". Ale to były moje poważne, jedyne związki. Aktualnie Julia Wieniawa jest ponownie zakochana, ale z obecnym partnerem Nikodemem Rozbickim, chociaż również jest medialny, prawie nigdy nie pojawia się na...