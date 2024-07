Maja Frykowska na wiosenno-letni pokaz paprocki&brzozowski zaprezentowała swoje zupełnie nowe oblicze, o czym hucznie obwieściły media. Jej tygrysia stylizacja była modowo bardzo na czasie. Oprócz sukienki w modne w tym sezonie motywy zwierzęce, Frykowska miała na sobie sandałki na szpilce Yves Saint Laurent (model Tribute), takie same w jakich podczas wczorajszej premiery filmu "Fireflies in the garden" pojawiła się sama Julia Roberts.

Reklama

To miłe, że kolejny raz polska gwiazda założyła na siebie coś, co później spotkaliśmy u zagranicznych sław. Wczoraj chwaliliśmy sukienkę Kasi Cichopek, którą "zgapiła" z niej sama Paris Hilton. To dobry znak, że rodzimy show-biznes zaczyna w końcu zwracać uwagę na to, co na siebie założyć.



Mamy nadzieję, że podobne niespodzianki będą spotykałny nas coraz częściej.



habibi