Julia Pogrebińska i Rafał Maserak są coraz bliżej finału "Tańca z Gwiazdami". Para już w piątek zatańczy w półfinale, gdzie zaprezentuje dwa tańce oraz specjalną choreografię z trzecim tancerzem, w tym przypadku będzie to Robert Kochanek. Jak to często bywa, wokół gwiazd biorących udział w tanecznym show, pojawiają się różne plotki. Jak wiadomo w każdej plotce, podobno jest ziarno prawdy, dlatego nasza reporterka Iwona Piotrowska zapytała Julię Pogrebińską czy to prawda, że ma romans z Antkiem Pawlickim! Zaskoczona pytaniem aktorka, z pozytywnym wybuchem śmiechu, odpowiedziała:



To coś bardzo nowego dla mnie. To jest mój kumpel, nie nic nas nie łączy! - powiedziała Julka, a Rafał Maserak dodał - Nic mi o tym nie mówiłaś! Nie znam Antka, serdecznie go pozdrawiam, zapraszam na trening. Ty nawet nie wiesz ile ja miałem takich sytuacji, że nie wiedziałem że coś się u mnie zmienia, a media wiedziały że coś się zmienia



Myślicie, że jednak jest coś na rzeczy? Swoją drogą jeśli pogłoski o związku Julki i Antka okażą się prawdziwe, trzeba przyznać, że ładna z nich para!