Julia i Antek tworzyli parę kilka dobrych lat temu. Choć ich związek nie trwał długo, budził ogromne emocje jeszcze długo po jego zakończeniu. Aktorka przez te wszystkie lata konsekwentnie unikała wypowiedzi na temat ex, ale teraz zrobiła wyjątek. Wyznała wprost, jak została potraktowana.

Ostatnio o Julii Wieniawie zrobiło się dość głośno, gdy została jurorką w "Mam talent". Temat 25-latki jednak dość regularnie przewija się w polskich mediach, tym bardziej w kontekście jej życia prywatnego. Aktorka jest obecnie związana z aktorem Nikodemem Rozbickim, ale i tak wciąż często jest jej wypominany związek z Antkiem Królikowskim!

Ich drogi przecięły się w 2017 roku i wtedy też po raz pierwszy pojawili się razem na ściance. Potem często mogliśmy widywać ich razem, a oni sami chętnie też publikowali w sieci wspólne zdjęcia. W 2018 roku jednak doszło do rozstania, a później aktor co i rusz pakował się w kolejne kłopoty. Prasa regularnie więc wypytywała Julię Wieniawę o skandale ex, ale ona konsekwentnie unikała wypowiedzi. Teraz pojawiła się w programie Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej "W trójkącie", gdzie została zapytana o swoje medialne związki. 25-latka w końcu nawiązała do relacji z Antkiem.

Przyznała, że choć związek w dużej mierze rozpadł się przez media, znalazło się też mnóstwo innych powodów. Gdy afery w życiu Królikowskiego wybuchały jedna po drugiej, wiele osób dopytywało Julię z niedowierzaniem, jak w ogóle mogła być z nim związku. Ta z kolei stanęła w jego obronie, podkreślając, że w jej oczach był zupełnie innym człowiekiem.