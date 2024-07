Julia Pietrucha i jej mąż Ian Dow rozstali się? Tak wynika z wpisu męża aktorki na Facebooku, który zamieścił w święta. Ian od jakiegoś czasu jest w USA i nie ma kontaktu z żoną. W swoim wpisie oskarżył Julię o to, że przywłaszczyła sobie jego piosenki. Płyta Julii Pietruchy odniosła sukces, a gwiazda przerzuciła się z kariery aktorskiej na muzykę i jeździ w trasy koncertowe. Jednak Ian uważa, że część tego sukcesu to jego zasługa.

Co napisał Ian Dow w oświadczeniu? Okazuje się, że chce nawet pozwać Pietruchę.

Ciężko mi na sercu, gdy takie wspomnienia pojawiają się na moim wallu. To był wspaniały projekt, w który przez długi czas wkładałem całe serce i duszę. Widząc, jak dobrze przyjęli to przyjaciele, bliscy i publiczność, byłem dumny. Minął rok, a ja od dłuższego czasu nie słyszałem żadnej piosenki ani nie widziałem teledysku. Nienawidzę tego projektu, bo wnosi do mojego życia ból. Nie jego treść, z której wciąż jestem dumny, ale boli mnie, że zostało to skradzione przez osobę, którą kochałem i której ufałem najbardziej na świecie.

Julia zablokowała wszelki kontakt ze mną i nie będzie wypowiadać się na temat moich rzeczy. Wszystkiego z wyjątkiem walizki, z którą wróciłem do Stanów. Wciąż jest w jej posiadaniu cała moja kreatywna praca, interes, którym wciąż zarządza i piosenki, które dziwnym trafem uważa za stworzone w całości jedynie przez siebie. Chciałbym ją pozwać do sądu, ale naprawdę, póki co, psychicznie nie jestem jeszcze w stanie tego zrobić. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem i znów dostrzegam cel w moim życiu. Moja nowa towarzyszka Dino napełnia moje życie radością. Jedyną negatywną rzeczą, jaką teraz dostrzegam jest pustka powstała przez odejście godnej pożałowania kobiety, której kiedyś dałem wszystko. Jeśli podoba się Wam ta muzyka, to proszę, słuchajcie jej i cieszcie się nią tak jak kiedyś cieszyłem się nią i ja. Mam nadzieję, że jeszcze będę potrafił cieszyć się nią znowu. To wszystko - czytamy na jego Facebooku.