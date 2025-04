Waldemar i Dorota z 10. edycji miłosnego show TVP są idealnym przykładem, że w programie można znaleźć miłość. Niedawno zakochani ochrzcili swoją córeczkę i przygotowali dla niej bajeczną imprezę. Teraz przyszedł czas na plany ślubne. Rolnik ma wielkie zamiary, o których opowiedział w rozmowie z nami.

Waldemar i Dorota z 10. edycji miłosnego hitu TVP tworzą szczęśliwy związek. Oboje chętnie dzielą się urywkami ze swojego życia w mediach społecznościowych, gdzie wiele osób im kibicuje. Ostatnio Waldemar z "Rolnika" pochwalił się zdjęciami ze chrzcin córeczki Dominiki, która niedawno skończyło pół roku. W rozmowie z Party.pl rolnik przyznał, że najpierw chciał się skupić na zorganizowaniu chrzcin, a następnie planować ślub. Obecnie trwają "intensywne rozmowy":

My rozmowy już dłuższy czas prowadzimy odnośnie ślubu, odnośnie zaręczyn. Ja tak jak powiedziałem, to zamierzam zrobić, ja tam słów na wiatr nie rzucam, więc trwają intensywne rozmowy. Chcieliśmy najpierw ochrzcić Dominikę, ale wydaje mi się, że kolejny etap też już w niedługim czasie nastąpi

Waldemar nigdy nie ukrywał, że chciałby wyprawić duże i wystawne wesele. Jednak Dorocie marzyła się nieco skromniejsza ceremonia, dlatego też postanowili iść na kompromis:

Stanęło na takim małym wykonaniu Dorotki i na tym większym wykonaniu moim, ale z racji tego, że chrzciny mieliśmy na 50 osób, to wydaje mi się, że gdzieś tak pośrodku się spotkamy

Rolnik jednak ma nadzieję, że uda mu się namówić ukochaną na nieco większą uroczystość:

To dzięki "Rolnik szuka żony" Waldemar i Dorota się poznali. W programie i dzięki niemu poznali też inne osoby, z którymi przyjaźnią się do dziś. Oboje nie wyobrażają sobie, że mogłoby ich zabraknąć na ich weselu. Jednym z gości ma być Darek z 10. edycji, który również pojawił się na chrzcinach córki Waldemara i Doroty. Kto jeszcze ma pojawić się na ich ślubie?

Na pewno Ela Czabator, gdyż Ela była z nami od początku, Ela ma moje wielkie uznanie i szacunek, gdyż ona na początku nawiązała z nami kontakt. Nie uległa temu, co w lutym zeszłego roku na mój temat pisano, jak mnie odebrano po programie. Chciała mnie poznać osobiście, więc Ela ma u mnie szczególne miejsce. Również Darek oczywiście, bo z 10. edycji tylko z Darkiem utrzymuję kontakt, z Arturem i dziewczynami nie mamy już kontaktu. Być może Tomka z 9. edycji, który niedaleko mnie mieszka, z nim też mam dobry kontakt (...) Tomek bardzo sympatyczny i też byśmy chcieli Tomka zaprosić, a czy ktoś jeszcze? To w zależności, jakie to wesele będzie

wyznał rolnik.