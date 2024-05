5 maja odbędzie się długo wyczekiwany przez widzów finał 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". W finałowym starciu wezmą udział: Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, oraz Roksana Węgiel i Michałem Kassin. Konkurencja jest bardzo duża, a poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko. Niespodziewanie Julia Kuczyńska odezwała się do fanów i za pomocą Instagrama przekazała radosne wieści. O co chodzi?

Maffashion zwróciła się do fanów przed treningiem "Tańca z Gwiazdami"

Już niedługo dowiemy się, kto zdobędzie kryształową kulę, 100 tysięcy złotych i wygra program "Taniec z Gwiazdami". Gwiazdy ostro trenują, bo konkurencja jest ogromna. Z każdym kolejnym odcinkiem coraz trudniej było żegnać się z kolejnymi parami. Dlatego Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk nie odpuszczają i chcą jak najlepiej przygotować się do finałowego odcinka. Para już nie raz pokazała, że w tańcu czuje się wyśmienicie, co doskonale widać po ich występach. Na szczęście influencerka i tancerz mogą również liczyć na rzeszę fanów, którzy wysyłają na nich sms-y. Również aktorka Joanna Opozda, wyznała, że to właśnie im najbardziej kibicuje. Maffashion postanowiła odwdzięczyć się obserwatorom za wsparcie i głosy.

Julia Kuczyńska za pomocą Instagrama przekazała radosne wieści. Chodzi o "Taniec z gwiazdami".

Mamy pewien pomysł, w sumie taki trochę zedytowany z tego co mówiłam dwa tygodnie temu i to nie wypaliło, z braku czasu. Wiecie dwa tańce, ograniczony czas na sali. zaczęła tajemniczo Maffashion.

Maffashion i Danilczuk początkowo chcieli trzymać fanów w niepewności, ale gwiazda się wygadała i zdradziła, że chodzi o spotkanie z nimi po wielkim finale. O szczegółach ma jednak powiedzieć jutro.

No dobra powiem jak zedytowaliśmy tę wizję spotkania z Wami, które by się wydarzyło po finale, ale więcej szczegółów jutro. dodała Kuczyńska.

Również Danilczuk nie mógł ukryć podekscytowania.

Ale zostawiłaś taki węzeł niepewności. Ja sam nie mogę się doczekać powiedział tancerz.

Przyjdziecie na spotkanie z Maffashion i Danilczukiem po wielkim finale "Tańca z gwiazdami"?

