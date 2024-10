Marianna Schreiber o swoim rozwodzie dowiedziała się z mediów. Wiosną 2024 roku Łukasz Schreiber poinformował, że jego związek dobiegł końca i rozważają separację. Decyzja polityka odbiła się głośnym echem w mediach, szczególnie po tym, jak do głosu doszła Marianna Schreiber. Zawodniczka gal freak-fightowych i celebrytka nie ukrywa, że mimo upływu czasu to nadal dla niej bolesny temat. Nie ukrywa, że bardzo kochała swojego męża, ale jest przekonana, że prędzej czy później i tak rozstanie było nieuniknione.

Marianna Schreiber w szczerej rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską przyznała, czym był dla niej udział w "Top Model" i nie ukrywa, że rozważała go przez dwa lata, aż w końcu zdecydowała się zrobić coś dla siebie.

Najwięcej emocji wywołały jednak pytania o rozstanie z mężem. Marianna Schreiber ze łzami w oczach przyznała, że rozstanie było nieuniknione i jest pewna, że mąż by ją zostawił:

Tam było tak, że to ta polityka jest najważniejsza. Kariera mojego męża jest najważniejsza, a ja nie mogę. Ja nie potrafiłam już tylko być w domu, ja chciałam być niezależna. (...) Z perspektywy czasu jest to dla mnie bardzo bolesne, jestem rozwalona na kawałki i chce mi się wyć i nawet teraz mam załzawione oczy, mimo że staram się to powstrzymywać. (...) Ja wiem, że mój mąż i tak by mnie zostawił, nawet za te 5 lat. Po prostu nie było tej miłości, nie było tej miłości z jego strony.

dodała ze łzami w oczach.